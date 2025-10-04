7人組グローバルボーイズグループ・NEXZ（ネクスジ）の地上波初冠バラエティー『NEXZ NOW』がパッケージ化されることが4日、発表された。グループ初の映像作品『NEXZ NOW』として、11月26日にリリースされる。【場面カット】オーバーオール姿で気になるスポットをめぐるNEXZNEXZは、JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディション･プロジェクト『Nizi Project Season 2』から誕生したグローバル･ボーイズグループ。JYP