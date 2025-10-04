人気アニメ『プリキュア』シリーズの第22作目『キミとアイドルプリキュア♪』（キミプリABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）第35話「遊園地デートはとつぜんに！？」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。【画像】恋する乙女顔のうた、カイトに告白！公開された『キミプリ』場面カット5日放送の第35話は、喫茶グリッターで蓮司を助けたお礼に、遊園地のペアチケットをもらうカイト。ちょうど遊園地のガイドブッ