高市氏は4日朝、記者団に対し、「今後は国益を第一に、バランス感覚をもって働いていくという姿勢も伝えてきた」とした上で、手応えについて「国会議員の支持がここ数日間で急激に広がっている」と語りました。さらに、今回総裁に選出されると、女性初の首相になる公算が大きく、その意義について問われると、「自民党の景色を変えたい。女性だけではなく、わたしは全世代総力結集」と答えました。