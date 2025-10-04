小泉氏は4日朝、記者団に対し、「できることは最後まで全部やる、最後まで全力を尽くして、丁寧に、そして強く戦い抜きたい」と語りました。また「今後どういう自民党を作っていきたいか」と聞かれたのに対し「1人1人の活躍の機会をしっかり作る。全員野球の自民党を作ります」と決意を述べました。