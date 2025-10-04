動画配信サービス「Netflix」で、日韓共同制作された新作ドラマ『匿名の恋人たち』が、今月16日に配信開始となる。俳優・小栗旬の13年ぶりとなるラブコメ復帰作として注目を集める本作で、恋の相手役に抜てきされたのは、韓国を代表する国民的俳優ハン・ヒョジュだ。彼女にも大きな関心が寄せられている。【画像】キュートなハナ（ハン・ヒョジュ）の場面写真ハン・ヒョジュは2006年、19歳でドラマ『春のワルツ』で主演に抜て