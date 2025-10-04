5人が立候補した自民党の総裁選挙で、県内の党員らが行った郵便投票では高市早苗候補が最も票を集めたとみられます。開票は、午前8時半から富山市の自民党県連で行われました。県連によりますと、県内の投票総数は1万6214票で、投票率は68.07％でした。去年行われた前回よりも0.9ポイント高くなりました。県内の党員票は、高市早苗候補が最も多く、小泉進次郎候補、林芳正候補が続いているとみられます。県連は開票結果を党本部に