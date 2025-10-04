4日（現地時間）、リヴァプールはプレミアリーグ第7節でチェルシーと対戦する。同クラブは前節クリスタル・パレス戦（1-2）、そして9月30日のUEFAチャンピオンズリーグ（CL）でのガラタサライ戦（0-1）に敗れて公式戦2連敗中であり、悪い流れを断ち切るためにも勝利が必要な状況となっている。チェルシー戦での注目点は、フロリアン・ヴィルツの起用法だろう。今年夏の補強の目玉としてレヴァークーゼンから加入したものの、ヴィル