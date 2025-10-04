orange pekoeが、現在計画中の来年開催のコンサートをもってユニットとしての活動を満了することを発表した。 （関連：結成20周年迎えたorange pekoe、ジャズや南米音楽をベースに表現する奥深い音楽性ビルボードライブ東京に続き大阪での公演も） 本情報は、10月3日に高崎芸術劇場スタジオシアターで行われた『高崎音楽祭』でのライブ出演中に発表されたもの。orange pekoeは「突然のお知らせに