今季はプレミアリーグの第2節、第3節で黒星を喫するも、第4節のマンチェスター・ユナイテッド戦をきっかけに復調し、そこから6試合無敗となっているマンチェスター・シティ。勝ちきれない試合はあるものの、昨季のような大不調は脱したように見える。そんなシティで輝きを放っているのが、フィル・フォーデンだ。シティユース出身の25歳で、23-24シーズンはプレミアリーグでのシーズンMVPを獲得した。しかし、昨季はその勢いを継続