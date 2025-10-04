泰の好投はファンに大きな期待を抱かせるものだった(C)産経新聞社プロ野球の世界で、順位も確定したこの時期の楽しみは、イキのいい若手選手が1軍で躍動する姿を見られることです。パ・リーグ4位と今季苦戦した楽天ですが、次世代の柱は着々と育っています。中でも話題なのが高卒4年目のサウスポー・泰勝利投手です。【画像・高校生編】押さえておきたい「2025ドラフトの目玉」たちを厳選！注目選手の写真＆寸評を一挙紹介