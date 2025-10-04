この夏にドイツ1部ボルシアMGからオランダ1部アヤックスに移籍した日本代表DF板倉滉。1050万ユーロ（約18.2億円）ほどの移籍金で加入した28歳のディフェンダーは、ここまで主力として起用されている。アヤックスはオランダ屈指の名門クラブだが、UEFAチャンピオンズリーグでは開幕2連敗。先月30日のマルセイユ戦は0-4の惨敗となったが、オランダの有名解説者ハンス・クラーイは、『Voetbalpraat』で、こう指摘していたそう。「見て