自民党総裁選挙の投開票日を迎え、広島でも党員・党友票の開票作業が始まりました。広島市のホテルで4日午前から行われた開票作業。自民党広島県連では県内の党員・党友に向け、投票用紙を発送していました。投票率は70.84％で、前回より2.72ポイント上昇しました。今回の総裁選は、国会議員票と党員票、いずれも295票のあわせて590票をめぐって争われます。国会議員の投票は、午後1時ごろから自民党本部で始まり、1回目の投票で過