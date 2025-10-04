◆秋季高校野球静岡県大会▽３位決定戦常葉大菊川１０―１浜松日体＝７回コールド＝（４日・草薙球場）３位決定戦が行われ、常葉大菊川が浜松日体を１０―１で下し、来春センバツ出場へつながる東海大会（１８日開幕・愛知）の切符を獲得した。常葉大菊川は２年連続１３度目の出場になり、２年連続のセンバツ出場を目指す。初回、先頭の小川優人中堅手（２年）が三塁へのバントヒットで出塁。１死満塁から５番の石田琉士音（