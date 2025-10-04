お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘（48）の妻で、インフルエンサーとしても活躍する尾形あいさんが4日までに自身のインスタグラムを更新。観葉植物にハマり中の尾形が購入した、新たな植物を披露した。【写真】「なんかすごい柄」「初めて見ました」“観葉植物にハマる”パンサー尾形が新たにお迎えした観葉植物※3枚目新居に引っ越してから観葉植物にハマっている尾形。あいさんはそんな尾形の様子をインスタで度々発信して