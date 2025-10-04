「国民スポーツ大会・陸上」（３日、平和堂ＨＡＴＯスタジアム）成年女子三段跳びが行われ、サッカー日本代表の三笘薫の妻、剱持クリア（ＫＥＮＮＹａｃ）は１２メートル８１で４位となった。表彰台まであと２１センチだった。先日まで行われた東京世界選手権代表の高島真織子（クラフティア）が１３メートル６４で優勝、同じく世界選手権代表で日本記録保持者の森本麻里子は１３メートル０２で３位だった。高校、大学時代と