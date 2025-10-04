意外と知られていない方言をクイズ形式で出題！全国の方言を覚えよう。【大阪府の方言】「じょら」の意味は？「じょら」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、「足しんどいさかい、じょらかかせてもらいまっさ」というように使います。いったい、「じょら」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「あぐら」でした！「じょら」は、大阪府の