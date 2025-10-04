逃避行ラブサスペンス、ドラマ24「ひと夏の共犯者」（毎週金曜深夜24時12分）主演・橋本将生さん（timelesz）、共演・恒松祐里さんにインタビュー【後編】。【前編】では、お互いの印象や、芝居のアドバイスなどについてトーク。【動画】推しのアイドルとの夢のような共同生活「ひと夏の共犯者」2人の女性、どちらに惹かれる？――現場での印象的な出来事やエピソードはありますか。橋本「撮影の合間に小道具のフリスビーで遊びま