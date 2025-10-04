【「METAL ROBOT魂」新商品 予告】 10月4日 公開 BANDAI SPIRITSは、完成品フィギュア「METAL ROBOT魂」新商品の予告画像を10月4日に公開した。 「ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」公式Xアカウントにて公開され、ハッシュタグには「鉄血10周年」や「ウルズハント」などがあり、「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント」に登場する機体かと思われ