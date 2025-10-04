自民党岡山県連の開票作業 ４日午前、自民党岡山・香川の各県連でも総裁選挙の党員・党友票の開票作業が行われました。 岡山県連は午前９時半に党員・党友票の開票作業を始めました。県連は投票資格を持つ党員・党友1万8953人に投票用紙を送っています。 香川県連は午前10時ごろから開票作業を始めました。党員・党友1万4346人のうち1万66人が投票し、投票率は70.16％で2024年9月の前回を約2ポイント上回りました。 総裁選