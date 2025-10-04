４日に投開票が行われる自民党の総裁選挙で、長野県内でも党員投票の開票作業が行われました。午前10時すぎに始まった自民党長野県連による開票作業。自民党総裁選では県内の党員・党友1万2824人に投票権があり、前日の３日までに届いた投票用紙が有効となります。自民党県連によると、投票率は74.43％。5人が立候補した総裁選は、国会議員票「295票」と、全国の党員・党友票「295票」の、あわせて「590票」で争われます。全国の地