お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平（54）が3日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。レギュラー番組の日本テレビ系「しゃべくり007」の裏話を明かした。この日はジャングルポケットのおたけと太田博久、元BiSHのハシヤスメ・アツコがゲスト。おたけの実家の人気もんじゃ店でロケをした。1年前に同店訪問を希望したが、「（おたけに）断られた。“予約がいっぱいでダメなんだよね”