【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20ニュージーランド代表 0−3 U-20日本代表（日本時間10月4日／エスタディオ・エリアス・フィゲロア・ブランデル）【映像】「足裏キックフェイント」から圧巻ゴールU-20日本代表のMF石井久継（湘南ベルマーレ）が、足裏キックフェイントでGKをかわしてゴール。冷静すぎるフィニッシュにファンが大興奮している。U-20日本代表はU-20ワールドカップのグループステージ第3戦でU-20ニュー