自民党の総裁選挙は4日、投開票が行われます。5人の候補者たちは4日朝、意気込みを語りました。小林鷹之元経済安保相「今こそ強いリーダーが必要だと、 ぶれないリーダーが必要だと、そういう思いで私自身一候補者 としてこの総裁選に臨んでまいりました。最後の最後まで走り抜いていきたい」茂木敏充前幹事長「総裁選を通じて自分の施策、これはしっかりと訴えてきたつもりでして、一票でも多くご支持を頂けるように、引き続き最