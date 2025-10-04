ホームセンターの片隅で、100円の値札がつけられていた一匹の小さなミドリガメ。その命が、一人の少年と共に21年もの歳月を歩み、かけがえのない家族になる物語がYouTubeに投稿され、感動を呼んでいます。【写真】飼い主さんの足元に向かうミドリガメさんとっても人懐っこいのだそう投稿したのは、YouTubeチャンネル「なっつぼん-家族は猫亀猫-」を運営するなっつぼんさん（@neko_natsubon）。中学生の時に出会ったミドリガメの