今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『野鳥撮影ショート』という超ローカルお散歩さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）野鳥撮影ショート短めの動画リクエストを頂いたので作ってみました。 ショートでご興味持っていただけましたら ぜひフォローご視聴よろしくお願いいたします。主に埼玉県のお散歩動画を投稿している超ローカルお散歩さんが、鳥フォルダを開放しました。最初に登場したのはカワウ