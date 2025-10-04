落語家の立川生志＝福岡県筑紫野市出身＝と、兄弟子の志の輔による恒例の「兄弟会」が12月19日午後4時から、福岡市博多区の博多座で開かれる。今回で15回目を迎えることについて、生志は「ほとんど独演会しかやらない志の輔がここまで続けてくれていることがありがたい」と感謝しつつ、「高座に上がったら芸人なんで負けたくない。そういう思いでしゃべるという意味では、他の二人会とは違います」と意気込む。高座に上がる順