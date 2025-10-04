４日午前、滋賀県湖南市のコンビニエンスストアに乗用車が突っ込み、居合わせ男性が大けがをし、病院に搬送されました。警察と消防によりますと、４日午前９時４０分ごろ、滋賀県湖南市のコンビニで乗用車が駐車場に止まろうとして、前から店のガラス窓に突っ込みました。この事故で店の入り口付近にいた３０〜４０代くらいの男性客が巻き込まれ、病院に搬送。男性は搬送時意識がもうろうとしていて、頭から血を流し、右ひざ