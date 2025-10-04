TBSできょう4日、今田耕司と島崎和歌子がMCを務める『オールスター感謝祭'25秋』(18:30〜23:48)が生放送される。今回も、豪華俳優陣＆人気芸能人が出演。さらに、2週間前に日本中を熱狂の渦に巻き込んだ「東京2025世界陸上」の日本代表チームが緊急参戦することも決まった。左から福部真子選手、藤井菜々子選手、三浦龍司選手、村竹ラシッド選手出演する選手は、福部真子選手(女子100ｍハードル)、藤井菜々子選手(女子20km競歩)、