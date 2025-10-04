◇米女子ゴルフツアーロッテ選手権第3日（2025年10月3日米ハワイ州ホアカレイCC＝6566ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、2位から出た岩井明愛（23＝Honda）が3バーディー、2ボギーの71で回り通算13アンダーで単独首位に浮上した。ホールアウトした岩井明は、WOWOWのインタビューに応じ「風もあって、ピンも振ってあってタフな1日だったけど、アンダーパーで回れて良かった」とほっとした表情で話した。強風の