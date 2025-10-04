【ワシントン＝田中宏幸】米労働省は３日、連邦予算の失効に伴う政府機関の一部閉鎖を受け、この日予定していた９月の雇用統計の公表を見送った。雇用統計は米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が金融政策を決める上で最も重視する指標の一つで、１０月下旬に開かれる連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での政策判断に影響する可能性がある。労働省は２日に予定されていた新規失業保険の申請件数の発表も延期していた。米国では１５日