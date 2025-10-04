第一三共ヘルスケアは10月2日、「Z世代セルフケア白書2025」を発表した。同調査は、2025年9月5日〜10日の間、全国の15〜59歳までの男女1,043人を対象に、インターネットで実施したもの。セルフケア認知度はじめに、セルフケアの認知度を調べたところ、Z世代が75.1%、ミドル世代が77.3%といずれも7割以上と高く、大きな差は見られない結果に。セルフケアの実践度一方、セルフケアの実践度では、Z世代の半数以上(52.4%)、ミドル世代