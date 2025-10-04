9月30日に双子男児を出産したタレントの中川翔子が4日、自身のインスタグラムを更新し、近況を報告した。中川翔子中川は、我が子との3ショット写真などを添えて、「本格的不眠。12時、3時、6時、と搾乳機でチャレンジしています。入院してるうちに預かっていただけるうちに寝なきゃだけど1時間で起きちゃう。世の中の母さんたちすごすぎて信じられない」と報告。「さく乳パニック!!!」「授乳3時間おき!!」などと大変な状況を描いた