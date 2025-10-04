◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３３節清水―ＦＣ東京（４日・アイスタ）ともに勝ち点４０で並ぶ１１位・清水と１３位・ＦＣ東京の対決。アウェーのＦＣ東京は、３９歳の日本代表ＤＦ長友佑都が先発する。２トップは、マルセロヒアンと佐藤恵允となった。ＤＦショルツとＭＦ橋本拳人はベンチ外となっている。前節・横浜ＦＭ戦（２―３）で連勝が３でストップし、仕切り直しの一戦となる。清水は前節の神戸戦で６試合ぶりに黒星。９