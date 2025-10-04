将棋の西山朋佳女流王将＝白玲＝にタイトル戦初登場の中七海女流三段が挑む第４７期女流王将戦三番勝負第１局が４日、宮崎・都城市の霧島創業記念館「吉助」でスタートした。西山は花柄をあしらった藤色の着物に紺の袴（はかま）姿で対局場に入室。中は若草色の着物にえんじの袴。前髪を下ろしマスクを着用した姿からは、なかなか表情が読み取れない。振り駒の結果、西山の先手となり、飛車を７筋に振る三間飛車を選択。後手の