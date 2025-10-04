ドジャースの佐々木朗希投手（２３）は３日（日本時間４日）に４日（同５日）から敵地フィラデルフィアで行われるフィリーズとの地区シリーズ（ＤＳ＝５回戦制）第１戦前の会見に出席した。主な一問一答は以下の通り。――ポストシーズン初登板した「そうですね。ポストシーズンも初めての経験だったので、その中で、４点差でしたけど９回、投げることができて、自分としてもすごく良かったと思いますし、自信にもなったので、