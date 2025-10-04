ＤｅＮＡは４日、「第２２回みやざきフェニックス・リーグ」の参加選手を発表した。メンバーには８月に左手親指の手術を受けた牧秀悟内野手がメンバーに名を連ねた。桑原２軍監督は２日に「宮崎で普通に守備に就かせて、フルイニングでいく。セカンドで万全にできるように整えて１軍に送り出したい」と話した。２年連続の日本一へ頼れる男が最終調整を行う。また救援で制球難を露呈した藤浪晋太郎投手もメンバーに名を連ね