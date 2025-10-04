【U-20W杯第3節】(バルパライソ)日本 3-0(前半1-0)ニュージーランド<得点者>[日]小倉幸成(21分)、オウンゴール(64分)、石井久継(82分)<警告>[ニ]スティペ・ウキッチ(32分)、フィン・マッケンレー(40分)、ルーク・ブルック・スミス(75分)主審:ケビン・オルテガ副審:ミカエル・オルエ、ヘスス・サンチェス├日本が初のU-20W杯GL全勝で首位通過! 小倉が左足一閃、平賀OG誘発、石井ダメ押し弾、3戦7発&無失点で決勝Tへ