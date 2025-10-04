[10.3 U-20W杯GL第3節 日本 3-0 ニュージーランド バルパライソ]U-20日本代表がU-20ニュージーランド代表を3-0で破り、U-20ワールドカップのグループリーグ全勝通過を決めた。船越優蔵監督は試合後のフラッシュインタビューで決勝トーナメントに向けて「生きるか死ぬかどっちかなので、次の試合に全てを懸ける気持ちでしっかりと準備したい」と意気込んだ。GL突破を決めていた日本は前半21分、MF小倉幸成が利き足とは逆の左足