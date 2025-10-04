[10.4 ベルギー・リーグ第10節 ゲント 2-1 シャルルロワ]ゲントのMF伊藤敦樹が4日、ベルギー・リーグ第10節シャルルロワ戦(○2-1)で今季3得点目を記録した。先発フル出場した伊藤は0-0の前半9分、ペナルティエリア左脇でパスを受けると、中央へ運びながら右足でシュート。目の前の複数選手の足下を抜けたボールがゴール左に吸い込まれ、2戦連発となる今季3点目を挙げた。伊藤のゴールで先制したゲントは前半28分に追い付かれ