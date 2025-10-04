【その他の画像・動画等を元記事で観る】 10月3日に群馬・高崎芸術劇場スタジオシアターで行われた『高崎音楽祭』に出演したorange pekoeがステージ上で「活動満了」を表明。計画中の来年開催のコンサートをもってorange pekoeとしての活動を満了する。 ■ベスト盤の発売も発表 これにより11年ぶりとなる予定だったオリジナルアルバム用に録音中の新曲も収めたオールタイムベスト盤『orange pekoe All