一度浮気をしたことがある男性は、何度も浮気を繰り返す傾向があるのはご存知の通り。なので、浮気するような男性とは付き合いたくないというのが女性の本音でしょう。そこで今回は、「女グセの悪い男」の見抜き方を紹介します。自己開示をあまりしない女グセの悪い男性は、最初から自己開示をあまりしないもの。名前、年齢はもちろん、どこに住んでいるのか、どんな仕事をしているのかなどをあまり話したからないでしょう。そうい