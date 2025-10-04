世の中には意外にも不倫がありふれています。「最近旦那の様子がおかしい…」と感じたら、不倫を疑ってもいいかもしれません。今回は、男性が不倫しているときだけする行動を紹介します。旦那さんに当てはまっていないかチェックしてみてください。｜好きなテレビや音楽のジャンルが変わった旦那さんの好きなテレビ番組や音楽のジャンルが変わったら、女の影を疑ってもいいかも。恋をすると、好きな人の影響を受けやすくなりますよ