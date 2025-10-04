「無難だから」と選んでいた服が、ある日ふと“古くさい”と指摘されてショック…。大人女性が陥りやすいのは、“安全策”のつもりがかえって“おば見え”を強めてしまうスタイルです。今のファッションは年齢やトレンドに応じた“更新力”がカギ。そこで今回は、陥りがちな「落とし穴」と、印象をアップデートするヒントを紹介します。🌼老けて見えるのは髪型のせい？大人世代が選ぶべき【若返り×小顔ヘア】のつくり方同