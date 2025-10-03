「もしかして…」旦那の不倫を疑い始めると、不安な毎日を過ごすことになります。本当はシロだった場合に疑ってしまったら、夫婦関係を壊してしまう原因にもなりかねません。そこで今回は、男がほぼ必ず残してる「不倫の証拠」を紹介します。｜出張・残業・休日出勤が増える浮気をするにはそれなりの時間も必要ですし、疑われないための理由もほしいところ。外に出られて妻に関与されない「仕事の時間が増える」というのは不倫であ