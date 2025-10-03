「優しいし誠実そうだけど、どこか違和感がある…」そんな男性に出会ったことありませんか？恋愛では、見た目や第一印象だけで相手を判断すると後から痛い目を見ることも。特に“誠実そうに見えて実は遊び人”というタイプは、女心を巧みにくすぐるのが得意です。そこで今回は、そんな男性に共通する特徴を紹介します。聞き上手なのに“深み”に欠ける誠実そうに見えて実は遊び人の男性は、話をよく聞いてくれて「私を理解してくれ