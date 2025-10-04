自民党総裁選は、国会議員票２９５票と、同数の党員・党友票による計５９０票で争われる。党員票の開票作業は４日午前、都道府県連でそれぞれ始まった。読売新聞社の取材では、高市早苗・前経済安全保障相が、北海道、宮城、群馬、埼玉、千葉、東京、富山、石川、長野、愛知、三重、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、岡山、徳島、高知、長崎、大分など２０都道府県以上でトップに立っている。小泉進次郎農相は、地元の神奈川