グローバルボーイズグループ・JO1が、アメリカのラジオ局・iHeartRadioが毎年ホリデーシーズンに開催しているアメリカ最大の年末音楽フェスツアー『2025 iHeartRadio Jingle Ball Tour』（以下、『Jingle Ball』）に出演することが4日、発表された。日本のアーティストとして初の快挙となる。【MVカット】衣装の細部にも注目！JO1最新曲MV『Jingle Ball』は、その年に活躍した人気トップアーティストが多数集結し、全米各地を