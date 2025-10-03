恋愛中は男性の優しいところしか見えていなくて、結婚後に「こんな人だったの!?」と後悔するケースは少なくありません。実は、幸せな結婚を遠ざける男性は「定番のNG行動」をしているものです。そこで今回は、その中でも特に見逃してはいけない行動を紹介します。感謝や謝罪が言えない「ありがとう」や「ごめん」が言えない男性は要注意。最初は見過ごせても、積み重なると「大切にされていない」と感じる大きな原因になります。結