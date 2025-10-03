「最近、なんとなく彼が冷たい気がする…」と違和感を抱いていませんか？実はそれ、彼の気持ちが冷めたのではなく、あなたが無意識にとっている“残念な言動”が原因かもしれません。そこで今回は、男性が距離を置きたくなる女性の“残念な言動”を紹介します。LINEの頻度が“重い”好きだからこそ連絡したい気持ちは自然なこと。ですが、返事がないのに追いLINEをしたり、スタンプを連投するのは男性に「束縛されそう…」と思わせ