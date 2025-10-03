「痩せたい！」という思いから寝る前の筋トレを習慣にしている人は少なくないでしょう。でも実は、寝る直前の筋トレは睡眠を妨げることにもなり、寝つきが悪くなって疲労回復が遅れることで代謝が低下。そして食欲やホルモンバランスに悪影響を与えてしまってと、逆にダイエットの効果を下げてしまうことがあるんです。そこで今回は、寝る前の筋トレがダイエットに「逆効果」になってしまう理由と、改善のヒントを解説します。